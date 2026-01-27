Nuovo decreto Ponte l’allarme della Corte dei conti | Vogliono bypassare i rilievi dei giudici e mettere lo scudo contro la responsabilità erariale

Il nuovo decreto Ponte solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sulla responsabilità nello sviluppo delle opere pubbliche. Secondo la Corte dei conti, ci sarebbe il rischio di bypassare i rilievi giudiziari e di creare uno scudo contro eventuali responsabilità erariali, riducendo la possibilità di controlli e sanzioni in presenza di danni allo Stato. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questa normativa per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Mantenere le violazioni già riscontrate nel decreto Ponte (bocciato dalla Corte dei conti) ed eliminare il rischio di sanzioni in caso di gravi danni allo Stato. È in sintesi il contenuto del nuovo decreto Grandi opere al quale sta lavorando il Mit. A lanciare l'allarme, l' Associazione Magistrati della Corte dei conti, che in una nota ha espresso "forte preoccupazione per lo schema di decreto-legge", che per i magistrati punta a sbloccare il progetto del Ponte, "aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte. Il provvedimento, se approvato, prevederebbe l'emanazione di una nuova delibera Cipess, ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte, precludendo le necessarie verifiche sugli atti correlati e presupposti, peraltro in deroga al regime recentemente introdotto dalla l.

