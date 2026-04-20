In Sicilia, l'anno scolastico 2026-2027 è stato fissato con inizio il 15 settembre e fine il 10 giugno. Le scuole della regione torneranno in attività dopo le vacanze estive, seguendo il calendario stabilito. La data di apertura riguarda tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private, con un programma che si svilupperà nell’arco di circa nove mesi.

Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio il 15 settembre del 2026 e terminerà il 10 giugno del 2027. Lo prevede il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell’Isola. Saranno complessivamente 206 i giorni di lezione o 205 nel caso in cui la festa del santo patrono locale ricada in una giornata di attività didattiche. Farà eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2027, anche se, a partire dal 10 dello stesso mese, le scuole potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio. In aggiunta alle consuete festività nazionali, le lezioni saranno sospese anche il 2 novembre e il 7 dicembre.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuovo anno scolastico: in Sicilia si tornerà in classe il 15 settembre

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