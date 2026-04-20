Istruzione annunciate le date del nuovo anno scolastico in Sicilia | si parte il 15 settembre

In Sicilia, le scuole riapriranno il 15 settembre 2026 e chiuderanno il 10 giugno 2027. Le date sono state ufficializzate e riguardano tutte le istituzioni scolastiche della regione. La ripresa delle attività scolastiche avverrà quindi nel primo giorno della settimana, con le lezioni che si concluderanno a metà giugno. Le date sono state comunicate dagli uffici competenti per l'anno scolastico 2026-2027.

Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale all'istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell'isola. Saranno complessivamente 206 i.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO con Sicilia]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Leggi anche: Calendario scolastico Sicilia 2026/2027: avvio il 15 settembre, lezioni fino al 10 giugno. 15 maggio giornata dell’autonomia Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Messina - Cerimonia finale del Cineclub dei Piccoli: già fissate le date 2026; Messina, si conclude con una grande cerimonia la 6ª edizione del Cineclub dei Piccoli.