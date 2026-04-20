Nel mondo del calcio si parla di un possibile cambio in panchina al Real Madrid, con un nome inaspettato che potrebbe sostituire Arbeloa. Circolano voci su un allenatore che potrebbe approdare alla guida della squadra nella prossima stagione. Tra le indiscrezioni, si menziona anche il sostegno di un ex calciatore del club. La scelta rimane ancora da confermare ufficialmente.

Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Zaniolo, ladri nella casa dell’attaccante! La denuncia (ironica) sui social: «Qualche borsetta potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nuovo allenatore Real Madrid, spunta un nome clamoroso per la prossima stagione! C’è anche la ‘benedizione’ di Figo, sarebbe un gran colpo di scena

Come le tattiche da clown del nuovo allenatore del Madrid hanno rovinato la sua carriera L debutto

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