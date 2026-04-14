Manchester United scelto già l’allenatore per la prossima stagione? L’indizio dei Red Devils non lascia dubbi…Ecco il nome!

I segnali provenienti dal mondo del calcio indicano che il Manchester United avrebbe già scelto il tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione. Secondo alcune fonti, ci sarebbero conferme sulla nomina di un allenatore specifico, anche se l’annuncio ufficiale non è ancora stato dato. La società avrebbe già definito tutti i dettagli per il passaggio alla nuova guida tecnica.

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