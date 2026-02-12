Università aumento degli iscritti e aule piene | Arrivano i nuovi padiglioni e va avanti l' idea di una sede per Medicina

I campus romagnoli dell’Università di Bologna sono in fermento. Gli iscritti aumentano e le aule si riempiono, spingendo l’ateneo a puntare su nuovi padiglioni e sulla creazione di una sede dedicata alla Medicina. Le novità si susseguono mentre gli studenti si preparano a nuove opportunità, e le strutture si espandono per accogliere la domanda crescente.

L'Ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti provenienti da fuori regione È questa la fotografia scattata dal rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari durante la presentazione dei dati sulle immatricolazioni per l'anno accademico 20252026. Sebbene i numeri non siano ancora definitivi al centesimo – a causa degli scorrimenti legati al "semestre filtro" di Medicina nelle lauree affini – il quadro è ormai chiaro e molto vicino alla realtà. Entrando nel dettaglio della situazione forlivese, il presidente del consiglio di Campus, Emanuele Menegatti, traccia un bilancio che unisce soddisfazione a nuove sfide logistiche.

