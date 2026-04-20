Nuovi riconoscimenti per Pirelli P Zero Trofeo RS

Il Pirelli P Zero Trofeo RS ha ricevuto nuovi riconoscimenti come il pneumatico più veloce al mondo, progettato per l'uso su circuito ma anche omologato per la strada. Questo modello si distingue per le alte prestazioni, combinando velocità e sicurezza sia in pista che su strada. La sua progettazione si rivolge a chi cerca prestazioni estreme senza rinunciare alla praticità quotidiana.

(Adnkronos) – Il Pirelli P Zero Trofeo RS è il migliore tra i pneumatici più veloci al mondo, pensati per il circuito ma omologati anche per l’uso stradale. A sostenerlo è la piattaforma Tyre Reviews, che ha messo a confronto quattro prodotti fra quelli disponibili sul mercato europeo e nordamericano. Il P Zero Trofeo RS rappresenta il vertice della gamma stradale di Pirelli ed eredita soluzioni tecnologiche dall’esperienza nel motorsport dove l’azienda compete ai massimi livelli da 120 anni. “Ho dovuto ricalibrare i punti di frenata due volte perché il grip era sempre superiore alle mie aspettative”, scrive Jonathan Benson, durante la prova di handling su asciutto, dove il P Zero Trofeo RS si è posizionato al primo posto registrando il tempo più veloce sul giro, dimostrandosi “nettamente superiore” alla concorrenza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Panoramica sull’argomento

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