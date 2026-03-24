pirelli porta p zero r e trofeo rs nel mercato del ricambio ad alte prestazioni

Pirelli amplia la disponibilità della sua gamma più estrema portando P Zero R e P Zero Trofeo RS anche nel mercato del ricambio, rendendo accessibile a un pubblico più ampio un patrimonio tecnologico sviluppato fianco a fianco con i principali costruttori di sportive e supercar. Non si tratta di un semplice ampliamento di offerta, ma della trasposizione diretta di un know-how maturato su oltre 60 modelli ad alte prestazioni. Il P Zero R è il punto di equilibrio più avanzato: pensato e realizzato per le sportscar e per le versioni più dinamiche del segmento premium, sfrutta mescole di nuova generazione per garantire aderenza su un ampio spettro di condizioni, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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