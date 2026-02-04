Concorsi pubblici 2026 in Umbria e Lombardia | posti OSS infermieri pediatrici e ostetriche

A partire dal 3 febbraio 2026, la Gazzetta Ufficiale ha annunciato nuovi concorsi pubblici nel settore sanitario in Italia. In particolare, sono previste assunzioni a tempo indeterminato in Umbria e Lombardia. Le posizioni aperte riguardano posti di OSS, infermieri pediatrici e ostetriche. Si tratta di un’occasione importante per chi cerca un lavoro stabile e sicuro nel pubblico impiego.

Concorsi pubblici sanità 2026, nuove opportunità a tempo indeterminato. Il 3 febbraio 2026 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato una serie di concorsi pubblici nel settore sanitario che rappresentano un'importante occasione per chi cerca un impiego stabile nel servizio pubblico. Le selezioni riguardano operatori sociosanitari (OSS), infermieri pediatrici e ostetriche, con assunzioni a tempo indeterminato in diverse strutture sanitarie italiane. Un segnale di rafforzamento degli organici, in un comparto che continua a soffrire carenze croniche di personale. Maxi concorso OSS in Umbria, 122 posti a tempo indeterminato.

