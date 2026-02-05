Italia supera i test di allerta per le acque reflue | Europa si impegna a norme più rigorose

L’Italia ha superato i test di allerta per le acque reflue, dimostrando di rispettare le nuove norme europee. La Commissione europea ha deciso di chiudere la procedura d’infrazione aperta contro il nostro paese, in particolare per l’area di Pesaro-Urbino, che ha visto un investimento record per migliorare il trattamento delle acque. La notizia arriva dopo mesi di lavori e interventi, che hanno portato a risultati concreti e a un miglioramento della qualità dell’ambiente. Ora l’Italia si impegna a rispettare norme più rigorose per tutelare acqua e natura.

**Un'Italia in crescita, ma soprattutto in conformità: la provincia di Pesaro-Urbino esce dalla procedura d'infrazione europea con un investimento record** Quando il Consiglio europeo aveva lanciato una procedura d'infrazione contro l'Italia, era un problema di degrado ambientale e di qualità dell'acqua. Oggi, però, il territorio toscano-marchigiano ha vinto la battaglia. La provincia di Pesaro-Urbino è finalmente uscita dalla procedura comunitaria in atto dal 2009, grazie a una serie di interventi che hanno portato a un bilancio di oltre dieci milioni di euro. Le infrastrutture fognarie e i sistemi di depurazione sono stati rinnovati, aggiornati e resi compatibili con le norme europee.

