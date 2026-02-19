Nuove norme anti-alluvione l' allarme di Cna | Piano idrogeologico troppo invasivo e investimenti a rischio

La Cna denuncia che le nuove norme anti-alluvione, introdotte con il piano idrogeologico, rischiano di rallentare lo sviluppo economico locale. La confederazione sottolinea che, se non si interviene subito, gli investimenti potrebbero subire forti tagli e progetti di sviluppo essere bloccati. La preoccupazione principale riguarda la gestione delle risorse e i tempi di attuazione delle misure di sicurezza. La questione resta aperta, mentre le autorità cercano un equilibrio tra tutela del territorio e crescita economica.

Il presidente Siboni di Cna Forlì-Cesena: "L'incertezza paralizza le imprese, la Regione intervenga subito per evitare la stagnazione" "Una pianificazione idrogeologica necessaria per la sicurezza del territorio, che rischia però di trasformarsi in un freno a mano tirato per l'economia regionale e locale se non governata con urgenza". È quanto emerso ieri pomeriggio, mercoledì, durante la riunione dei firmatari del Patto per il lavoro e per il clima, convocata in Regione per discutere del progetto di variante al Piano per l'assetto idrogeologico (Pai) del Po, a cui ha partecipato anche Cna.