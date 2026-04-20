A Wellington, capitale della Nuova Zelanda, alcune aree sono state allagate a causa delle intense piogge che hanno causato il sovraccarico del sistema di drenaggio urbano. Le piogge abbondanti hanno portato a inondazioni in diversi quartieri della città, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza. La situazione ha provocato disagi alla circolazione e danni in alcune zone, senza ancora notizie di feriti o vittime.

Alcune zone di Wellington, capitale della Nuova Zelanda, sono state allagate a causa delle forti piogge che hanno sovraccaricato il sistema di drenaggio delle acque piovane. Il diluvio, avvenuto nelle prime ore di lunedì 20 aprile, ha allagato alcuni quartieri bassi nella zona sud della città, prima di defluire rapidamente con l’attenuarsi della pioggia, secondo quanto dichiarato dal sindaco Andrew Little. Una grande frana nel quartiere di Kingston ha costretto i residenti all’evacuazione, sebbene non siano stati segnalati feriti. Il nubifragio ha allagato il parcheggio dell’ospedale principale di Wellington, ha causato la chiusura di un’arteria principale e ha portato alla sospensione del trasporto pubblico.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuova Zelanda, alluvioni a Wellington: la capitale sommersa dall'acqua

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