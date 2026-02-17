Nuova Zelanda | Tempesta causa blackout e disagi a Wellington voli interrotti e allerta meteo per migliaia di persone

Una tempesta intensa ha colpito Wellington, causando un blackout che ha lasciato senza energia migliaia di abitanti e ha portato a cancellazioni di voli e disagi diffusi. La forte perturbazione, iniziata nel pomeriggio del 16 febbraio, ha scaricato pioggia abbondante e raffiche di vento fino a 120 kmh, abbattendo alberi e danneggiando linee elettriche. Molti cittadini si sono svegliati senza luce e con le strade allagate, mentre gli aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per motivi di sicurezza. Le autorità hanno lanciato un’allerta meteo per la zona e stanno lavorando per riprist

Nuova Zelanda Colpita da una Tempesta: Interruzione Energetica e Disagi Diffusi. Una violenta tempesta ha colpito le regioni settentrionali della Nuova Zelanda a partire dal 16 febbraio 2026, lasciando oltre 30.000 abitazioni senza energia elettrica e causando significativi disagi al traffico aereo, con numerosi voli in arrivo e in partenza da Wellington cancellati o ritardati. L'evento ha messo a dura prova le infrastrutture del paese, richiedendo un intervento tempestivo delle autorità per gestire l'emergenza. L'Emergenza Energetica e le Zone Più Colpite. La situazione più critica si registra nelle aree settentrionali, dove i forti venti e le piogge intense hanno causato danni estesi alle linee elettriche.