Nuova Zelanda Isola del Sud in Emergenza | Alluvioni Isolamento e Preoccupazioni Climatiche

Le intense piogge hanno colpito l’Isola del Sud in Nuova Zelanda, provocando gravi alluvioni che hanno isolato intere comunità e causato danni alle infrastrutture. Le precipitazioni abbondanti hanno messo in crisi la rete stradale, rendendo difficile raggiungere alcune zone e creando disagi ai residenti. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, mentre le squadre di soccorso cercano di aiutare le persone rimaste bloccate. La forte pioggia si è abbattuta con forza negli ultimi giorni, lasciando molte case allagate e causando frane che hanno ulteriormente ostacolato i collegamenti.

Nuova Zelanda, l’Isola del Sud Sott’Acqua: Emergenza Alluvioni e Preoccupazioni per il Clima. L’Isola del Sud della Nuova Zelanda è in stato di emergenza a causa di piogge torrenziali che hanno causato inondazioni diffuse, interruzioni della viabilità e la chiusura di numerose strade e ponti. La tempesta, che aveva già colpito la capitale Wellington nei giorni precedenti, si è spostata verso sud, aggravando una situazione già critica e mettendo a dura prova la resilienza delle comunità locali. Wellington e l’Impatto Iniziale della Tempesta. La capitale neozelandese, Wellington, aveva subito i primi effetti della tempesta nel fine settimana con forti raffiche di vento e precipitazioni intense.🔗 Leggi su Ameve.eu

