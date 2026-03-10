Nuova Volkswagen Golf 9 | addio benzina sarà solo elettrica dal 2028

La Volkswagen ha annunciato che a partire dal 2028 la nuova Golf Mk9 sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica, abbandonando i motori a benzina. La vettura rappresenta la prima generazione della compatta tedesca progettata fin dall'inizio come modello totalmente elettrico. Questa decisione segna un cambiamento importante per il marchio, che si concentra su un futuro a zero emissioni.

La Volkswagen Golf Mk9 sarà una rivoluzione per la compatta tedesca: la prima Golf progettata come auto completamente elettrica. Qui trovi le informazioni più aggiornate su design, tecnologia e data di arrivo. Volkswagen Golf 9 elettrica: cosa sappiamo. Quando la vedremo. Presentazione: intorno al 2028.. Arrivo sul mercato: probabilmente 2028-2029.. Il ritardo rispetto ai piani iniziali è dovuto allo sviluppo della nuova piattaforma elettrica e del software di bordo. Nel frattempo l’attuale Volkswagen Golf Mk8 continuerà a essere venduta ancora per diversi anni. Come sarà la Golf elettrica. Molte indiscrezioni indicano che potrebbe chiamarsi “ID. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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