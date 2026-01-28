Al rally Monte-Carlo Toyota svela la nuova GR Yaris Aero Performance

Toyota ha presentato ufficialmente la nuova GR Yaris Aero Performance al Rallye Monte-Carlo 2026, la prima tappa del Campionato del Mondo Rally FIA. La casa giapponese ha mostrato il suo modello più sportivo, pensato per i veri appassionati, insieme a diverse edizioni speciali. La vettura si distingue per le novità estetiche e tecniche, ideate per migliorare le performance in gara. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno potuto ammirare da vicino questa versione potenziata della piccola rallysta di Toyota.

Al Rallye Monte-Carlo 2026, prima prova del Campionato del Mondo Rally FIA, Toyota ha acceso i riflettori sulla sua nuova GR Yaris Aero Performance, insieme a una serie di edizioni speciali pensate per appassionati e collezionisti. La GR Yaris Aero Performance è l’interpretazione più recente di una hatchback ad alte prestazioni che trae direttamente dalla pista le sue ragioni di essere. I nuovi componenti aerodinamici (sviluppati e testati con il contributo di piloti professionisti e delle competizioni del TOYOTA GAZOO Racing) migliorano stabilità in rettilineo, aderenza in curva e capacità di raffreddamento, con l’obiettivo di rendere ancora più efficace il legame tra guida sportiva e controllo dinamico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al rally Monte-Carlo Toyota svela la nuova GR Yaris Aero Performance Approfondimenti su Monte Carlo Rally WRC2 – Elliot Delecour al “Monte” con la GR Yaris Elliot Delecour partecipa al WRC2 con la GR Yaris, tornando al Rally di Monte Carlo a oltre tre decenni dalla vittoria di suo padre, François Delecour, nella stessa gara. Toyota nel Campionato Americano con la GR Yaris RC2 Toyota annuncia il ritorno nel rally americano con la nuova GR Corolla RC2, prevista per il debutto negli Stati Uniti nel 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Un’auto da RALLY con la targa La Yaris GR con kit Aero Performance Ultime notizie su Monte Carlo Rally Argomenti discussi: Lancia Corse firma una dichiarazione d’intenti nel suo ritorno nel WRC2 al Rallye Monte-Carlo; Rallye Monte Carlo 2026: mondiale al via tra novità, ritorni storici e incognite meteo; Avvio shock per Lancia al Monte-Carlo 2026: entrambi gli equipaggi sbagliano subito; Lancia, ritorno in chiaroscuro nel Wrc: a Montecarlo errori e un record per la Ypsilon Rally2. Solberg stravince un Rallye Monte-Carlo da leggendaTripletta Toyota alla prima tappa del WRC, il rallye Monte-Carlo. Nel WRC2 successo di Rossel e straordinario secondo posto di Daprà ... lautomobile.aci.it Lancia, un debutto da protagonista al Rally di Monte-Carlo 2026Neve e ghiaccio sono tornati a essere i protagonisti assoluti, mettendo a dura prova team ed equipaggi tra mercoledì 21 e domenica 26 gennaio. virgilio.it 26 marzo – Les Ballets Trockadero de Monte Carlo Una compagnia cult della danza internazionale, che unisce tecnica classica impeccabile e comicità esilarante. I celebri “Trocks” tornano in Italia con il loro inconfondibile stile en travesti, tra parodia e omaggi - facebook.com facebook WRC Monte-Carlo, highlights sabato: rischio per Solberg! #SkyMotori #WRC #Rally #RallyeMonteCarlo x.com

