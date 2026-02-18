Maltempo allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 19 febbraio | le regioni a rischio

Il maltempo ha causato l’allerta meteo gialla in nove regioni italiane per temporali, vento forte e nevicate, in previsione di giovedì 19 febbraio. La Protezione civile ha segnalato condizioni di rischio a causa di temporali intensi e raffiche di vento fino a 100 kmh, che potrebbero causare disagi e cadute di alberi. La neve interesserà anche alcune zone del Nord e del Centro, creando problemi alla viabilità. Le autorità invitano i cittadini a mantenere attenzione e a seguire gli aggiornamenti. Il maltempo si sta rapidamente avvicinando in tutta la penisola.

Temporali, venti fortissimi e nevicate nella giornata di domani giovedì 19 febbraio. La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo gialla per temporali su nove regioni a cui si aggiunge una allerta meteo per vento intenso e neve su diverse regioni.