Nella mattinata di mercoledì 15 aprile, i pendolari hanno affrontato ulteriori disagi a causa di un guasto a Treviglio che ha causato ritardi fino a 40 minuti. Su otto linee, cinque sono state bocciate per mancato rispetto degli standard, mentre a gennaio il 60% delle tratte aveva subito problemi legati a diversi disservizi. Trenord ha dichiarato che le condizioni stanno migliorando, anche se il numero di passeggeri si è ridotto.

BONUS PENDOLARI. Nuovi disagi per i pendolari nella mattinata di mercoledì 15 aprile. A gennaio male il 60% delle tratte per disservizi vari Per Trenord gli standard sono in miglioramento, ma i passeggeri calano. La mattinata di mercoledì 15 aprile si è aperta con nuovi disagi per i pendolari bergamaschi. La circolazione ferroviaria è risultata rallentata lungo la direttrice che passa da Treviglio a causa di un guasto alla linea nella stazione cittadina. I tecnici di Rfi sono intervenuti per il ripristino, ma nel frattempo si sono registrati ritardi fino a 40 minuti e modifiche al servizio. Un episodio che, di per sé, rientra nella casistica quotidiana dei trasporti su rotaia, ma che riaccende l’attenzione su un tema più ampio: l’affidabilità del servizio ferroviario lombardo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Treni, guasto a Treviglio e ritardi fino a 40 minuti: bocciate cinque linee su otto

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Si parla di: Treni nel caos, seconda mattinata consecutiva di disagi.

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