Bologna svuota | -8.000 abitanti in 40 anni

Negli ultimi quarant'anni, il centro storico di Bologna ha perso circa ottomila abitanti, evidenziando un calo demografico che coinvolge le aree più centrali della città. La diminuzione della popolazione si è manifestata attraverso dati ufficiali e si accompagna a crescenti preoccupazioni riguardo alla vitalità sociale e alle dinamiche urbane di questa zona.

Il centro storico di Bologna si trova al crocevia di una trasformazione profonda, segnata da un calo demografico e da preoccupazioni sociali emerse recentemente. La mancanza di bambini nei catechismi delle parrocchie ha portato alla luce un problema strutturale che coinvolge residenti, attività commerciali e pianificazione urbana. L’attenzione si è concentrata sui dati che mostrano una perdita di popolazione nel cuore della città, con numeri che indicano un declino costante negli ultimi decenni. Esperti come Gianluigi Bovini hanno analizzato la composizione familiare attuale, notando uno squilibrio generazionale che minaccia la vitalità del tessuto sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna svuota: -8.000 abitanti in 40 anni Articoli correlati Centro di Bologna, residenti cercansi: persi oltre 8mila abitanti negli ultimi 40 anniBologna, 4 marzo 2026 – Calano i residenti nel centro storico, ed è così da quarant’anni. Terni: 40 milioni di Imu e 40.000 accertamenti Tari, rottamazioneTerni sta vivendo un incubo fiscale che rischia di strangolare famiglie e imprese.