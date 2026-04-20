Nuova governance per il Valtellina Golf Club Spa

È stata annunciata una modifica nella gestione del Valtellina Golf Club SpA, società che gestisce il campo a 18 buche situato a Caiolo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri e si occuperà di amministrare la società con un focus sugli interessi collettivi e un approccio sussidiario. La ristrutturazione della governance mira a garantire una gestione più efficace e trasparente.

Nuova governance per Valtellina Golf Club SpA, società proprietaria del campo a 18 buche di Caiolo. Tre i componenti del Consiglio di Amministrazione che opererà con attenzione agli interessi generali e spirito sussidiario. Ne fanno parte Costantino Tornadù, Romolo Verga e Roberto Galli che è.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Il Valtellina Golf Club guarda al futuroBanca Popolare di Sondrio - Gruppo BPER e Crédit Agricole Italia, ieri sera hanno siglato un accordo con Valtellina Turismo scarl per la cessione, a... Valtellina golf club, si riparte: "Un patrimonio da valorizzare"Nuova vita al Valtellina Golf Club di Caiolo: ora la struttura sportiva passa a Valtellina Turismo che avrà l’arduo compito di rilanciare un circolo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Valtellina golf club, si riparte: Un patrimonio da valorizzareNuova vita al Valtellina Golf Club di Caiolo: ora la struttura sportiva passa a Valtellina Turismo che avrà l’arduo compito di rilanciare un circolo assai in voga nei primi anni 2000 e che poi ha ... ilgiorno.it Valtellina golf club: la gestione sportiva sempre al CountryNoi continuiamo ad occuparci della parte sportiva – dice Roberto Brivio, presidente del Valtellina Golf Club and Country Club-, lo facciamo con il solito grande entusiasmo e con la voglia di offrire ... ilgiorno.it