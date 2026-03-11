Il Valtellina Golf Club guarda al futuro

Ieri sera, Banca Popolare di Sondrio - Gruppo BPER e Crédit Agricole Italia hanno firmato un accordo con Valtellina Turismo Scarl. La trattativa riguarda la cessione gratuita di azioni e strumenti finanziari partecipativi del Valtellina Golf Club. La decisione interessa direttamente l’assetto societario del club e coinvolge le parti istituzionali e l’ente locale.

Contenuti e approfondimenti su Valtellina Golf Club Discussioni sull' argomento LO SCI CLUB ALTA VALTELLINA ANCORA LEADER IN COPPA ITALIA; Il 69° Rally Coppa Valtellina pronto ad aprire il Campionato Italiano Rally Challenger.