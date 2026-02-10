La Grotta riaccende i fornelli | l' osteria storica riparte con una nuova gestione

La storica Osteria La Grotta nel vicolo del Prezzemolo riapre le sue porte dopo una breve chiusura. La nuova gestione ha già iniziato i lavori per ripristinare l’atmosfera di sempre e tornare a offrire piatti tradizionali ai clienti di sempre e ai nuovi visitatori. La riapertura è prevista a breve, e l’intera zona si prepara a tornare a vivere uno dei punti di riferimento della cucina locale.

Le luci si erano spente solo per un attimo, giusto il tempo di voltare pagina. Ora, nel vicolo del Prezzemolo l'Antica Osteria La Grotta si prepara a riaprire i battenti e a tornare a essere uno dei cuori pulsanti della ristorazione bresciana. Dopo un breve stop e un momento di transizione, lo.

