La gestione della mobilità a Bologna sotto il progetto Città 30 si confronta con dati in crescita di incidenti tra ciclisti negli ultimi due anni. Un’analisi dei numeri evidenzia le sfide e le difficoltà nel garantire una mobilità più sicura e sostenibile per tutti i cittadini, sottolineando l’importanza di strategie efficaci per ridurre incidenti e migliorare la convivenza tra mezzi di trasporto.

Bologna, 27 gennaio 2026 – C’è chi continua a dare i numeri. Sono quelli della sicurezza stradale sotto l’egida della Città 30, che continuano a essere tirati da una parte e dall’altra della giacchetta quando si parla di morti, feriti, incidenti, inquinamento. Il Comune, dopo averli annunciati nelle ultime settimane in concomitanza dello stop del Tar alla misura, ripubblica i dati sui primi due anni del provvedimento aggiungendo elementi. Incidenti con ciclisti. A partire da un indicatore rilevante: crescono gli incidenti con ciclisti coinvolti. Dal primo gennaio al 31 dicembre 2025 sono stati 494 contro una media di 411 considerando 2022 e 2023 (+20,34%), mentre nel 2024 l’aumento rispetto al biennio precedente era stato di 5,87%, quindi 24 feriti in più e un totale di 435. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna Città 30, più incidenti con i ciclisti: tutti i numeri dei 2 anni ‘lenti’

