Bologna Città 30 da lunedì 20 aprile scatta la Fase 2 | cosa cambia

A partire da lunedì 20 aprile, Bologna introduce la Fase 2 per la misura “Città 30”. La modifica riguarda principalmente le regole di circolazione e le limitazioni nelle zone centrali, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile e migliorare la qualità dell’aria. La nuova fase si applica a tutte le aree interessate e prevede alcune variazioni rispetto alle norme precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle settimane scorse.

Bologna, 18 aprile 2026 – Come annunciato il mese scorso, in occasione dell’approvazione del nuovo “Piano particolareggiato in materia di gestione della velocità sulle strade urbane di Bologna” da parte della Giunta, da lunedì 20 aprile entreranno in vigore le ventidue ordinanze che reintroducono l’applicazione del limite di 30 kmh, in deroga a quello ordinario, su 258 km di strade della città, raggruppate in nuove Zone 30 diffuse in tutti i quartieri. Come sarà via Murri nell’idea del Comune, che illustrerà in questi giorni a residenti e commercianti il piano di riqualificazione Le strade e i tratti interessati su cui si viaggerà ai 30 km orari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna Città 30, da lunedì 20 aprile scatta la Fase 2: cosa cambia Notizie correlate Bologna conferma la 'Città 30': dov’è il nuovo limite e cosa cambia rispetto a primaBologna, 18 marzo 2026 – Che il divieto dei 30 all’ora tornasse a Bologna – dopo la sentenza del Tar che aveva annullato l'ordinanza – era già stato... Leggi anche: Ponte al Pino, scatta la seconda fase dei lavori: cosa cambia per la viabilità Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bologna città 30, via Murri cambia volto; Città 30 trasforma anche via Murri: come diventerà e quando partono i lavori; Lunedì torna Città 30, ecco cosa cambia sulle strade di Bologna; Lepore, 'da lunedì riparte Bologna città 30'. Bologna Città 30, da lunedì 20 aprile scatta la Fase 2: cosa cambiaVia alle ordinanze: 100 gli interventi per rallentare la velocità. 60 cuscini berlinesi nei varchi di accesso a zone a 30 km/h o residenziali. Ma in 25 strade anche attraversamenti rialzati, marciapie ... ilrestodelcarlino.it Lunedì torna Città 30, ecco cosa cambia sulle strade di BolognaBOLOGNA –Bologna Città 30 atto secondo. Dopo due mesi di stop, da lunedì torna il provvedimento che era stato bloccato dal Tar a cui si era rivolto un tassista osservato speciale del centrodestra. In ... bologna.repubblica.it Dopo l’introduzione di Bologna Città 30, il Comune lancia un nuovo progetto pilota nel Quartiere Navile. Nell’area scolastica del Parco Grosso (tra via Erbosa e via Manin), il limite di velocità scenderà a 20 km/h entro giugno. Ma non è solo una questione di li facebook Bologna è tra le città più care d'Europa per gli studenti x.com