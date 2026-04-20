Nuoto l’Italia punta a Parigi | certezze e nuovi talenti dagli Assoluti di Riccione

Gli Assoluti di Riccione del 2026 hanno visto protagonisti diversi nuotatori italiani, tra cui atleti affermati e nuovi talenti. Per alcuni rappresentano un momento di passaggio, mentre per altri sono stati un’occasione per valutare la propria condizione dopo una stagione difficile. La competizione ha quindi rappresentato un punto di riferimento nel percorso verso le prossime sfide internazionali, con la speranza di qualificare la squadra per Parigi.

Gli Assoluti primaverili di Riccione 2026 sono stati per tanti atleti, soprattutto i big del nuoto italiano, una tappa di passaggio, mentre per gli emergenti o chi arrivava da una stagione non semplice, un primo importante test di verifica dello stato di forma. L’evento serviva anche a delineare la prima ossatura della Nazionale che affronterà gli Europei di Parigi. I cinque giorni romagnoli hanno promosso 30 atleti, ma soprattutto hanno restituito un quadro tecnico ricco di conferme, segnali di crescita e alcune criticità da non sottovalutare. Il punto di partenza non può che essere Simona Quadarella, autentica leader del mezzofondo...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, l’Italia punta a Parigi: certezze e nuovi talenti dagli Assoluti di Riccione Notizie correlate Assoluti Invernali di nuoto artistico: i big azzurri in gara a RiccioneLa Polisportiva Riccione sarà presente con le sue sincronette qualificate ai campionati regionali di Carpi lo scorso novembre Lo Stadio del Nuoto di... Leggi anche: Nuoto, assoluti di Riccione: oggi prime finali, problemi per Alessandra Mao Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Assoluti a Riccione: in acqua quasi tutti i migliori italiani; Nuoto Assoluti 2026: risultati batterie Riccione, Bottazzo vola e Curtis punta al poker; Campionato italiano assoluto nuoto, Lucrezia Mancini al top nei 200 rana: vola in finale e sogna l'oro. Nuoto, l’Italia punta a Parigi: certezze e nuovi talenti dagli Assoluti di RiccioneGli Assoluti primaverili di Riccione 2026 sono stati per tanti atleti, soprattutto i big del nuoto italiano, una tappa di passaggio, mentre per gli ... oasport.it Silvia Di Pietro protagonista della chiusura degli Assoluti a RiccioneLa nuotatrice Silvia Di Pietro è stata la protagonista indiscussa dell’ottavo e ultimo episodio degli Assoluti di nuoto a Riccione. La sua presenza nella sessione finale ha suggellato l'ultima giornat ... it.blastingnews.com Sara Curtis continua a brillare nei Campionati Assoluti di nuoto a Riccione, aggiudicandosi il titolo italiano nei 50 farfalla e consolidando la sua posizione di protagonista con un tempo personale di 25"99, il terzo migliore nella storia del nuoto italiano. - facebook.com facebook Nuoto: assoluti di Riccione; ok Razzetti nei 100 farfalla e Toma nei 100 dorso donne. Appuntamento per le finali nel pomeriggio #ANSA x.com