A Riccione si terranno i Campionati Italiani Assoluti di nuoto dal 14 al 18 aprile. L’evento riunirà 687 atleti, con 372 uomini e 315 donne iscritti. La competizione rappresenta un momento importante per i nuotatori italiani in vista delle future qualificazioni per i Giochi di Parigi 2024. La manifestazione si svolge nella piscina della località balneare e vedrà la partecipazione di molte delle principali promesse del nuoto nazionale.

Riccione ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di nuoto dal 14 al 18 aprile. L’evento vedrà l’impiego di 687 nuotatori, tra cui 372 uomini e 315 donne. La manifestazione rappresenta un passaggio cruciale per gli atleti che puntano a Parigi ad agosto per gli Europei. La gara serve a definire le convocazioni continentali vincerà le singole specialità o rispetterà i tempi minimi richiesti, con un limite di due nuotatori per ogni disciplina. L’elenco dei protagonisti e le assenze forzate. Il parco gare vede l’inserimento di Thomas Ceccon, che punterà ai 200 dorso e ai 50 stile. Gregorio Paltrinieri scenderà in acqua per i 1500 stile. Simona Quadarella ha scelto un programma intenso con quattro distanze: 200, 400, 800 e 1500 stile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto, sfida a Riccione: 687 atleti in corsa per Parigi 2024

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Nello scatto, la campionessa di nuoto è sdraiata sul letto con in braccio la piccola Rachele, venuta al mondo il 2 aprile, mentre accanto a lei c’è la primogenita Matilde, nata nel 2024. Accoccolato, si intravede anche uno dei cagnolini di casa x.com

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