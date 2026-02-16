Nuoto Master Molise | H2O Sport vicecampione regionale record e nuove vittorie a Campodipietra
La squadra di nuoto Master H2O Sport di Campobasso ha ottenuto il secondo posto nel campionato regionale, segnando un record e accumulando nuove vittorie, grazie alle prestazioni di alcuni atleti che hanno migliorato i loro tempi personali.
Nuoto Master: La H2O Sport Brilla nel Molise, un Record Regionale e una Crescita Continua. Il Campionato Regionale Master 2026 di nuoto, disputato a Campodipietra, ha visto la H2O Sport conquistare un brillante secondo posto nella classifica generale. La competizione è stata anche teatro di nuovi record, tra cui quello stabilito da Fortunato Colonnetta nei 1500 stile Master 55, a testimonianza della vitalità e della passione che animano il nuoto master in Molise. Una Squadra in Ascesa: La H2O Sport si Fa Notare. La H2O Sport ha confermato il suo ruolo di protagonista nel panorama del nuoto master regionale, ottenendo un significativo secondo posto al Campionato Regionale 2026.
Vela Nuoto Ancona ancora campione regionale master: 44 titoli vinti, stabiliti due record italiani
La Vela Nuoto Ancona riconquista il titolo di campione regionale master dopo due giorni di gare a Fabriano.
Nuoto Master: Ancona trionfa con 44 titoli regionali e due nuovi record italiani a Fabriano.
La Vela Nuoto Ancona ha dominato i campionati regionali master di nuoto a Fabriano, conquistando 44 titoli e stabilendo due nuovi record italiani, il tutto durante le intense due giornate di competizione il 12 febbraio 2026.
