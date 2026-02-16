Nuoto Master Molise | H2O Sport vicecampione regionale record e nuove vittorie a Campodipietra

La squadra di nuoto Master H2O Sport di Campobasso ha ottenuto il secondo posto nel campionato regionale, segnando un record e accumulando nuove vittorie, grazie alle prestazioni di alcuni atleti che hanno migliorato i loro tempi personali.

Nuoto Master: La H2O Sport Brilla nel Molise, un Record Regionale e una Crescita Continua. Il Campionato Regionale Master 2026 di nuoto, disputato a Campodipietra, ha visto la H2O Sport conquistare un brillante secondo posto nella classifica generale. La competizione è stata anche teatro di nuovi record, tra cui quello stabilito da Fortunato Colonnetta nei 1500 stile Master 55, a testimonianza della vitalità e della passione che animano il nuoto master in Molise. Una Squadra in Ascesa: La H2O Sport si Fa Notare. La H2O Sport ha confermato il suo ruolo di protagonista nel panorama del nuoto master regionale, ottenendo un significativo secondo posto al Campionato Regionale 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Vela Nuoto Ancona riconquista il titolo di campione regionale master dopo due giorni di gare a Fabriano.

La Vela Nuoto Ancona ha dominato i campionati regionali master di nuoto a Fabriano, conquistando 44 titoli e stabilendo due nuovi record italiani, il tutto durante le intense due giornate di competizione il 12 febbraio 2026.

