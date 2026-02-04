tre argenti per la chimera nuoto al campionato regionale indoor di fondo

La Chimera Nuoto torna a casa con tre medaglie d’argento dal Campionato Regionale Indoor di Fondo di Livorno. La squadra ha ottenuto buoni risultati, conquistando tre piazzamenti di rilievo e dimostrando di essere competitiva nelle lunghe distanze in vasca.

Tre medaglie d’argento e numerosi piazzamenti di rilievo per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo di Livorno, la principale manifestazione invernale dedicata alle lunghe distanze in vasca. La società aretina ha schierato sette atleti che, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta la Toscana, hanno evidenziato carattere, tenacia e un’ottima preparazione tecnica, ottenendo riscontri cronometrici incoraggianti. Chimera Nuoto – Anna Magi e Djulietta Rosca Il bilancio complessivo è stato impreziosito dai secondi posti di Sofia Napoli (classe 2010) nei 5000 metri stile libero Juniores e di Anna Magi (2013) e Djulietta Rosca (2012) nei 3000 metri stile libero Ragazze. 🔗 Leggi su Lortica.it

