Nuoto assoluti di Riccione | oggi prime finali problemi per Alessandra Mao

Nella piscina comunale di Riccione si svolge oggi la seconda giornata degli Assoluti Primaverili Unipol di nuoto, con le prime finali in programma. Tra i partecipanti, c’è anche Alessandra Mao, che ha incontrato alcuni problemi durante la competizione. L’evento rappresenta un momento importante per la selezione della squadra italiana in vista delle prossime competizioni internazionali.

Oggi si torna in vasca a Riccione. La competizione, che registra la partecipazione di quasi 600 atleti in rappresentanza di 164 società, rappresenta il crocevia fondamentale per l’ottenimento dei tempi di qualificazione per i Mondiali, prima del trofeo Settecolli. Il programma di oggi si articola in due fasi sessioni. La sessione mattutina, al via dalle ore 10:00, è interamente dedicata alle batterie eliminatorie, un passaggio determinante per delineare le griglie di partenza dell’atto conclusivo. Tra le competizioni di maggior rilievo tecnico spiccano i 50 metri dorso femminili, in cui Sara Curtis si presenta con il miglior tempo di accredito, chiamata a confermare il proprio ruolo di vertice nello sprint azzurro.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Nuoto, Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero dei campionati italiani a RiccioneUna rinuncia importante nel secondo giorno di gare degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione.

Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero protagonista con Enrica Piccoli e Filippo Pelati nelle finali degli Assoluti di RiccioneGiornata di finali allo Stadio del Nuoto di Riccione per i Campionati Italiani Invernali di nuoto artistico.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra Mao; ASSOLUTI UNIPOL: IL PIEMONTE A RICCIONE!; Curtis torna a gareggiare in Italia, la strana scelta di Ceccon: il ritorno di Pilato ma agli Assoluti l’attesa è per Mao; Curtis e D’Ambrosio, è caccia a record storici: Ceccon cerca risposte, Pilato per il riscatto. Cosa succederà agli Assoluti.

Nuoto, Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero dei campionati italiani a RiccioneUna rinuncia importante nel secondo giorno di gare degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nell'evento che mette in palio anche i pass per gli ... oasport.it

Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero agli Assoluti per influenzaUn'assenza di rilievo scuote la seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione: Alessandra Mao, giovane e promettente atleta del nuoto italiano, non prenderà parte alla gara dei 200 s ... it.blastingnews.com

Nuoto, Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero dei campionati italiani a Riccione - x.com

RECOOOOORD Alessandra Mao firma il nuovo record societario nei 100 stile libero! Con il tempo di 53”49, abbassa il precedente primato di Agata Maria Ambler, stabilito a Lublino nel 2025. Straordinaria Alessandra! #weareteamveneto #trusttheproc - facebook.com facebook