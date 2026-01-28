Assoluti Invernali di nuoto artistico | i big azzurri in gara a Riccione

Questa settimana Riccione si trasforma nella capitale del nuoto artistico italiano. Da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio, lo Stadio del Nuoto ospita i Campionati Italiani Assoluti Invernali, con i migliori atleti del settore che si sfidano in gara. Gli appassionati aspettano di vedere le esibizioni dei big azzurri, pronti a mettere in mostra tecnica e grinta in una competizione che promette emozioni forti.

La Polisportiva Riccione sarà presente con le sue sincronette qualificate ai campionati regionali di Carpi lo scorso novembre Lo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti del nuoto artistico italiano: i Campionati Italiani Assoluti Invernali, che si terranno da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio. Organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, l’evento vedrà la partecipazione dei migliori atleti nazionali e delle principali squadre di alto livello, rafforzando la posizione di Riccione come centro di riferimento per questa disciplina. L’attesa è alta, con numerosi portabandiera della nazionale italiana e oltre 300 atleti provenienti da più di 40 società di tutta Italia pronti a sfidarsi nelle competizioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Riccione Nuoto

Al via i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta a Riccione, con prestazioni di rilievo da parte di Angiolini e Ragaini, che emergono tra i protagonisti della prima giornata.

Ultime notizie su Riccione Nuoto

Argomenti discussi: NUOTO ARTISTICO, COUNTDOWN FLORENTIA CON VISTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INVERNALI; Nuoto in Acque Gelide, i primi Campionati Italiani al lago di Cavazzo; Nuoto pinnato paralimpico, premiati cinque atleti della Nuoto Modena Sub Bruno Loschi per l'annata 2024/25; La fiaccola olimpica arriva a Longarone. Maurilio De Zolt e Alessia Scortechini i tedofori che hanno rappresentato il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Assoluti invernali. Riccione chiama Tokyo. Giovedì al viaTre di giorni di fuoco per prendersi il sogno. Il nuoto azzurro, a circa quattro mesi dal Sette Colli, torna in vasca nella consueta rassegna invernale nazionale: in palio titoli e qualificazione alle ... federnuoto.it

Assoluti nuoto, Procaccini d'argento nei 1500 sl in vasca cortaMedaglia d'argento per Valentina Procaccini (Gs Fiamme Azzurre - CC Aniene, classe 2008) agli Assoluti Invernali Open Frecciarossa di nuoto, manifestazione in corso fino a domani a Riccione: nei 1500 ... ansa.it

