Nuoto la visita La regina Quadarella nel distretto

Nel distretto ceramico si sono svolti due giorni dedicati al nuoto, caratterizzati dalla visita di Simona Quadarella. La giovane atleta ha partecipato a diverse sessioni di allenamento e incontri con gli appassionati, attirando l'attenzione di molti. La sua presenza ha arricchito l’evento, che ha visto coinvolti nuotatori locali e appassionati della disciplina. La visita si è conclusa con una sessione di domande e risposte con il pubblico presente.

Il distretto ceramico ha vissuto una due giorni all’insegna del grande nuoto grazie alla visita di Simona Quadarella (foto). La campionessa olimpica, bronzo a Tokyo e plurititolata mondiale, è stata l’ospite d’onore di un fitto programma di incontri organizzato dalla Croce Rossa di Sassuolo. Il cuore dell’evento è stato il Memorial ‘Orestina Zazzarini’, trofeo interregionale di nuoto presso la piscina comunale di via Nievo, dedicato alla storica dirigente CONI e allenatrice del Nuoto Club Sassuolo scomparsa nel 2022. Quadarella, nel ruolo di madrina, ha premiato i giovani esordienti, portando un messaggio di speranza e determinazione. "Spero sempre di poter insegnare qualcosa ai giovani - ha spiegato la atleta - che si approcciano a questa disciplina o allo sport in generale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto, la visita. La regina. Quadarella nel distretto Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna Benedetta Pilato, attesa per Quadarella negli 800 LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuoto, la visita. La regina. Quadarella nel distretto; Lazio Nuoto, trasferta a Volturno con vista playoff: obiettivo continuità e crescita; Nuoto, Cesare Butini verso gli Assoluti: Ci aspettiamo tanto dai giovani, saranno il nostro riferimento in vista di Los Angeles 2028; Simona Quadarella fa tappa sul distretto ceramico: il programma della visita. Nuoto, la visita. La regina. Quadarella nel distrettoIl distretto ceramico ha vissuto una due giorni all’insegna del grande nuoto grazie alla visita di Simona Quadarella (foto). La campionessa olimpica, bronzo a Tokyo e plurititolata mondiale, è stata l ... sport.quotidiano.net Nuoto, la campionessa olimpica Ariarne Titmus annuncia il ritiro a 25 anniCara Ariarne, oggi ti ritiri dal nuoto agonistico. Hai trascorso 18 anni in piscina a gareggiare, 10 dei quali in rappresentanza del tuo Paese. Hai partecipato a due Olimpiadi e, cosa ancora migliore ... tg24.sky.it Lunedì mattina: entri così o non entri. (Il mood giusto per sopravvivere alla settimana) #monday #champion #nuoto #azzurri #federnuoto - facebook.com facebook Thomas Ceccon ha bisogno di un momento di stop, dopo una giornata faticosa agli Assoluti di Riccione #Nuoto #AssolutiUnipol #FederNuoto #Ceccon x.com