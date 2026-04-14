LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato attesa per Quadarella

Oggi prende il via la prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga. In programma ci sono varie gare, con il ritorno in vasca di alcuni atleti di rilievo e l’attesa per le prove di nuotatrici e nuotatori di livello nazionale. La diretta aggiornerà in tempo reale sui risultati e sugli eventi principali che si svolgono in questa prima giornata di competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga. Cinque giorni per disegnare la prima fisionomia dell’Italia del nuoto che guarderà agli Europei di Parigi di agosto. Alla piscina comunale di Riccione si alza il sipario sugli Assoluti Primaverili Unipol, in programma dal 14 al 18 aprile, con numeri da grande evento: 687 atleti, di cui 372 uomini e 315 donne, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette. È il primo grande snodo della stagione in vasca lunga, un passaggio che assegna titoli italiani ma soprattutto mette in palio una fetta importante del futuro azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per Quadarella Nuoto, Thomas Ceccon ancora secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy da record de mondo nei 50 sl!Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Nuoto, Thomas Ceccon secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy firma il record del mondo nei 50 sl!Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Argomenti più discussi: Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming; La Guida Completa Agli Assoluti 2026: Tutti I Link E Le Info Utili Per Seguire L’Evento; Assoluti Unipolsai 2026. Timing e ordine progressivo delle prove. Nuotatori siciliani a Riccione: fondo giovanile e campionati italiani assoluti Dopo i Criteria Nazionali Giovanili atleti della Swimblu e dell'Unime impegnati allo Stadio del Nuoto. Con loro anche il messinese Marchello in cerca di medaglie... facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com