La luce si spegne dal secondo set | la Life365eu cade al Villa Romiti contro il Volley Team Bologna
La Life365.eu perde contro il Volley Team Bologna al Villa Romiti, a causa di un calo di concentrazione nella seconda parte della partita. Dopo aver dominato il primo set con un punteggio di 25-13, la squadra locale si spegne e subisce una rimonta che cambia le sorti dell'incontro. Bologna, infatti, conquista i tre set successivi con punteggi di 16-25, 18-25 e 19-25, tornando a vincere in trasferta dopo quasi tre mesi.
La Life365.eu subisce la rimonta e il sorpasso da parte del Volley Team Bologna Non basta un primo set giocato quasi alla perfezione dalla Life365.eu, che subisce poi la rimonta e il sorpasso da parte del Volley Team Bologna che, al Villa Romiti, passa per 1-3 (25-13; 16-25; 18-25; 19-25) e torna al successo in trasferta dopo un digiuno di quasi tre mesi. In avvio è una positiva Libertas a portarsi avanti, con il muro di Arcangeli che vale il primo vero strappo del match sul 9-6. Bologna si affida a Neriotti per riportarsi in scia, ma è una scatenata Montini a firmare il nuovo allungo forlivese (14-9).🔗 Leggi su Forlitoday.it
