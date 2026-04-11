Centrale Enel in riserva fredda fino al 2038 Pichetto Fratin | Spero di non accenderla

Il ministro dell’Ambiente ha espresso la speranza di non dover riattivare le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, che sono in riserva fredda fino al 2038. La centrale di Enel, in particolare, rimane inattiva in questa condizione. La posizione del ministro si riferisce alla possibilità di riaccendere gli impianti in caso di emergenza, anche se la sua preferenza è quella di non farlo.

La speranza del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin è di non dovere mai riaccendere le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia. Il ministro lo ha affermato proprio ieri mattina, a pochi giorni dall’approvazione definitiva del decreto “Bollette”. Gli eventi internazionali «Spero di non dover mai riaccendere le due centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi. Non vogliamo più produrre con il carbone, ma prima di smantellare e demolire gli impianti stiamo attenti». Proprio il decreto, che ha avuto il via libera da Camera e Senato, prevede infatti all’articolo 5 bis che l’operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica cessi entro il 31 dicembre 2038. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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