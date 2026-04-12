Lunedì 20 aprile, presso la Fondazione Feltrinelli a Milano, si terrà un vertice dedicato alla sicurezza energetica in Europa. All’evento parteciperanno il ministro dell’Energia e alcuni dei principali rappresentanti dell’industria elettrica e delle materie prime. Tra i temi principali, il ritorno del nucleare come parte delle strategie energetiche future. La riunione si concentrerà su questioni di approvvigionamento e sostenibilità.

Lunedì 20 aprile, la Fondazione Feltrinelli di Milano ospiterà un vertice strategico sulla sicurezza energetica europea, con il coinvolgimento diretto del ministro Pichetto Fratin e dei principali leader dell’industria elettrica e delle materie prime. L’incontro mira a definire nuove direttrici per il mix energetico nazionale, mettendo al centro il dibattito sul ritorno del nucleare di nuova generazione nel italiano. La vulnerabilità del sistema europeo è emersa con forza a causa delle instabilità geopolitiche globali, che hanno scosso i mercati e reso evidente la fragilità del continente di fronte alle fluttuazioni della domanda e dell’offerta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, il piano di Pichetto Fratin: torna il nucleare a Milano

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