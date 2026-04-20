Nubifragio a Lecco la grandine blocca la partita | cosa è successo

Una domenica di aprile, con temperature che avevano raggiunto i 22,2 gradi alle 13:15, si è improvvisamente trasformata a causa di un nubifragio. Nel giro di circa quindici minuti, la pioggia intensa ha accompagnato anche grandinate che hanno provocato blocchi e disagi, tra cui la sospensione di una partita di calcio. La situazione ha portato a strade allagate e a difficoltà per il traffico locale.

Una domenica di aprile che sembrava quasi estiva – la colonnina aveva toccato i 22,2 gradi alle 13:15 – si è trasformata nel giro di un quarto d'ora in qualcosa di molto diverso. Tra le 13:30 e le 14:30 un temporale violento, alimentato da una cellula convettiva in rapida discesa dalla Svizzera e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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