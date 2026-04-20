Notturno a Santa Caterina a Formiello | L’Ombra e la Luce

Durante la sera, il passaggio tra Porta Capuana e la chiesa di Santa Caterina a Formiello si trasforma, lasciando spazio a un silenzio che avvolge il luogo. La chiesa, che di giorno si presenta come un monumento aperto ai visitatori, diventa un punto di transizione tra il trambusto cittadino e il riposo notturno. La luce che filtra attraverso le finestre si spegne lentamente, mentre l’ombra si insinua tra le antiche mura.

Quando il fragore di Porta Capuana sfuma nel silenzio della sera, la chiesa di Santa Caterina a Formiello smette di essere un monumento per farsi soglia. L’Associazione De Rebus Neapolis vi invita a varcare questo confine in un’esperienza sensoriale avvolta nel mistero, dove una luce calda e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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