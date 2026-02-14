Borgo Santa Caterina | Ex Celestini la chiesa sarà valorizzata

A Borgo Santa Caterina, le Suore Sacramentine hanno deciso di valorizzare la chiesa di San Nicolò, situata nell’ex complesso dei Celestini. La chiesa, che si trova nel cuore del quartiere, sarà oggetto di interventi per migliorare gli spazi e renderli più accessibili ai cittadini. La proprietà rimane delle suore, ma il progetto punta a riqualificare l’edificio come punto di riferimento per la comunità.

IL PROGETTO. Il luogo di culto dedicato a San Nicolò è rimasto di proprietà delle Suore Sacramentine. «La Fondazione Bernareggi disponibile a un percorso». Ex monastero, il Politecnico delle arti: «Avanti con la sede». Stabilito il futuro per l'ex convento dei Celestini, futura sede del Politecnico delle Arti, ora l'attenzione si sposta sulla chiesa di San Nicolò, edificio religioso che, pur attiguo, esula dal perimetro dell'operazione per il nuovo polo di alta formazione. Come previsto dall'accordo sull'ex monastero, la comunità di Suore Sacramentine ha lasciato i locali, così come la chiesa, preziosa testimonianza per il ciclo di affreschi di epoca trecentesca che contiene, gli stucchi e le pale d'altare.