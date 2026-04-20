Notte di terrore a Pignataro | BMW distrutta dal fuoco vicino al Comune

Una vettura parcheggiata nel centro di Pignataro Interamna è stata colpita da un incendio nella notte. L'incendio ha provocato la distruzione completa dell'auto e si è verificato nelle prime ore, vicino al municipio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non risultano al momento persone coinvolte o feriti.

Un incendio improvviso ha colpito una vettura parcheggiata nel cuore di Pignataro Interamna durante le prime ore di questa notte. Il rogo, scoppiato intorno alle 2:30 in via Roma, ha coinvolto una BMW Serie 1 a benzina, lasciando il segno nel centro del paese proprio nelle immediate vicinanze del municipio. Dinamica dell'accaduto e intervento dei soccorsi Il proprietario dell'autovettura aveva lasciato il mezzo in sosta in un parcheggio condominiale poco dopo la mezzanotte. Verso le 2:30, l'impr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di terrore a Pignataro: BMW distrutta dal fuoco vicino al Comune Notizie correlate BMW in fiamme nella notte: paura in centro a Pignataro InteramnaUn forte odore di bruciato e le fiamme che illuminano il buio della notte hanno svegliato i residenti della zona centrale del paese, dove intorno... Auto avvolta dal fuoco scivola su una seconda macchina: notte di terrore e vetture distrutteLe cause che hanno fatto divampare la scintilla iniziale nella Citroen non sono affatto chiare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria mortale in discoteca, la notte di terrore e il racconto dei ragazzi in fuga: Era pieno di gente, poteva essere una strage; Una notte di rapine. Paura nella piana. Fermato un minorenne dopo un inseguimento; Boato nel cuore della notte a Cologno Monzese, salta in aria un bancomat: indagano i carabinieri; Terrore in villaggio rom per lite tra famiglie: scoppia incendio e una donna viene investita. Notte di terrore in Ucraina: raid a Chernihiv e tensione nel cuore di KievL'escalation di violenza che caratterizza il conflitto in corso ha fatto registrare un nuovo, drammatico picco durante le ore notturne. Il ... dailyexpress.it Notte di terrore al San Giovanni: testata a un infermiere e pronto soccorso devastatoViolenza contro gli infermieri: un episodio al pronto soccorso di Roma riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strutture sanitarie. nursetimes.org La notte due di WrestleMania è andata così… È STATA EPICA! Potete rivedere tutta WrestleMania 42 solo su Netflix. - facebook.com facebook Spunti dalla notte di Playoff #NBA Durant ko per Houston pesa più di Doncic/Reaves out per i Lakers Brunson-Towns coppia sottovalutata Denver-Minnesota promette di essere una serie lunga Mitchell e Harden insieme fin dove possono portare i C x.com