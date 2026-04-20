BMW in fiamme nella notte | paura in centro a Pignataro Interamna

Nella notte, intorno alle 2, un incendio ha coinvolto un veicolo nel centro di Pignataro Interamna, causando grande preoccupazione tra i residenti. Le fiamme e il forte odore di bruciato si sono diffusi rapidamente, illuminando le vie del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Un forte odore di bruciato e le fiamme che illuminano il buio della notte hanno svegliato i residenti della zona centrale del paese, dove intorno alle 2.30 un’auto ha preso fuoco all’interno di un parcheggio condominiale di via Roma, proprio di fronte al municipio.A fuoco una BmwA bruciare una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Pignataro Interamna, latitante tradito da un controllo nella notte. Arrestato 50enne in fuga da tre mesiLe festività pasquali si sono concluse dietro le sbarre per un ricercato in fuga dallo scorso gennaio. Trattore si ribalta a Pignataro Interamna: paura per un agricoltoreMomenti di forte apprensione nel primo pomeriggio a Pignataro Interamna, dove si è verificato un incidente agricolo in via Felci, nei pressi delle...