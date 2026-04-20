Nella notte tra sabato e domenica, le strade della regione friulana sono state teatro di due incidenti che hanno causato un morto e un ferito grave. Gli eventi sono avvenuti tra la sera e le prime ore del mattino, coinvolgendo più veicoli e provocando danni considerevoli. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Il bilancio delle strade friulane tra sabato sera e domenica notte si è chiuso con un decesso e un ferito in pericolo di vita a seguito di due violenti sinistri stradali. Il primo evento ha colpito la zona di Cividale, mentre il secondo ha coinvolto una arteria della provincia di Pordenone nelle prime ore del mattino. Sabato, intorno alle ore 21, la tranquillità della frazione di Cividale è stata spezzata dall’impatto fatale di uno scooter sulla provinciale 48. Cristian Chiappo, un uomo di 47 anni che risiedeva a Premariacco, ha perso il controllo del proprio mezzo proprio in prossimità di un’isola spartitraffico situata davanti al ristorante Al Posto Giusto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di sangue in Friuli: un morto e un ferito grave dopo due scontri

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