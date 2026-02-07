Questa mattina, intorno alle 12, una valanga ha travolto tre sci-alpinisti sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia. Uno di loro è morto, un altro disperso e il terzo si trova in condizioni gravi. I soccorsi sono arrivati subito, ma la montagna si è rivelata ancora una volta un rischio forte per chi sceglie di sfidarla.

Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, uno è morto, un altro è riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve e il terzo è disperso. Sul posto stanno operando i tecnici del soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza e l’area è sorvolata dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sono stati tutti estratti vivi i quattro scialpinisti che erano stati travolti da una valanga nei pressi di Bellamonte, in Trentino. Secondo quanto si apprende, uno dei quattro è ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento in gravissime condizioni, un secondo scialpinista sarebbe grave - portato all’ospedale di Cavalese per accertamenti - mentre altri due avrebbero riportato solo ferite lievi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Due valanghe travolgono scialpinisti in Valtellina e Trentino: un morto, un disperso e un ferito grave

