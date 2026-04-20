A Catania, una persona ha notato un'auto parcheggiata in modo sospetto e ha chiamato le forze dell'ordine. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato circa 5 chili di cocaina nascosti all’interno del veicolo, che era stato precedentemente rubato. La sostanza stupefacente è stimata valere circa 400 mila euro sul mercato. L’auto e la droga sono state sequestrate dagli investigatori.

Sono stati trovati 5 chili di cocaina in un’auto rubata a Catania. Il veicolo, notato in sosta nei pressi dello stadio Massimino, è stato ispezionato dagli agenti che hanno rinvenuto la droga nascosta in appositi vani. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e rientra nell’ambito dei controlli intensificati contro la criminalità organizzata e i furti di auto. L’intervento e il sequestro della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante una delle attività di controllo del territorio messe in campo dalla Questura di Catania. Gli agenti della squadra volanti hanno individuato un’auto parcheggiata in modo sospetto nei pressi dello stadio “Massimino”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nota un'auto parcheggiata in modo sospetto a Catania e chiama la polizia, trovata cocaina per 400mila euro

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