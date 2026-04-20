North West, figlia di una celebrità e un musicista, è nota per il suo sorriso smagliante. Recentemente è stato riportato che indossa grills, protesi dentali spesso decorate, realizzate in oro 14 carati. Questa passione si combina con le sue apparizioni pubbliche, dove il suo sorriso si distingue per brillantezza. La bambina, ormai al centro dell’attenzione, sembra apprezzare i gioielli personalizzati, che arricchiscono il suo stile.

Ebbene la figlia di Kim Kardashian e di Kanye West - alias Ye - ha mostrato uno «smagliante sorriso», attraverso l'account di TikTok condiviso con la madre, attirando subito l'attenzione dei fan. Nulla di permanente, perché si tratta, per l'appunto di un grills bianco progettato per coprire sia l'arcata superiore sia quella inferiore, realizzato da Gabby Elan Jewelry - marchio specializzato nella creazione di gioielli per i denti - che, come confermato a People, è stato realizzato in oro bianco 14 carati. Ma non solo, è il brand stesso, infatti, a condividere con un post alcuni dei modelli realizzati per North West: uno oro, uno rosso e poi un altro blu petrolio metallizzato (che sembra essere quello indossato da North nei video di TikTok di inizio aprile).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - North West e il segreto del suo sorriso «abbagliante» - nientemeno che in oro 14 carati

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