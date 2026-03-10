Quella volta che Hermès avrebbe detto no a Kim Kardashian per un regalo a North West

Secondo quanto riportato dalla giornalista Amy Odell, ci sarebbe stata un’occasione in cui Hermès ha rifiutato di fornire un regalo a North West, la figlia di Kim Kardashian. La notizia si basa su fonti anonime e non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle dinamiche di questa decisione. La vicenda riguarda esclusivamente la maison e la celebrità coinvolta, senza ulteriori sviluppi pubblici o conferme ufficiali.

A riportare la notizia è l'autrice e giornalista Amy Odell che nel nuovo appuntamento con Black Row - la sua newsletter - scrive di quando la fondatrice di Skims, insieme all'allora marito Kanye West, pare non riuscì a comprare per la figlia la tanto desiderata borsa. «Non tutte le celebrità hanno ottenuto ciò che desideravano», dice la fonte intervistata da Odell, ossia un'ex dipendente della boutique Hermès di Beverly Hills, che ha deciso di mantenere l'anonimato. «Kanye West e Kim Kardashian volevano una Mini Kelly nera per North o qualcosa del genere - racconta la fonte - E Hermès ha detto di no». E allora sorge spontanea la domanda: quale la ragione di tale rifiuto? «Non ho idea del perché, ma abbiamo pensato: “Oh, wow”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

