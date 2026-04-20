Le elezioni di maggio riguardano non solo l’elezione del sindaco, ma avranno ripercussioni anche sugli equilibri politici della Provincia. Le scelte degli elettori influenzeranno le prossime tornate elettorali e i rapporti tra le diverse istituzioni locali. I risultati di questa consultazione saranno determinanti per definire le future alleanze e le eventuali modifiche nelle rappresentanze amministrative.

Non si vota solo per il sindaco. Dalle urne di maggio discenderanno anche gli assetti politici per le tornate elettorali già alle viste. A cominciare dalla Provincia: il mandato di Alessandro Polcri scade a dicembre, ed è chiaro che la vittoria del campo largo o il bis del centrodestra condizioneranno pure questo snodo politico. Si tratta di elezioni di secondo livello dove il comune capoluogo conta per circa un terzo a livello provinciale. Visto dalla maggioranza, la riconferma del Comune significherebbe mettere la fiches sull’inquilino di Palazzo dei Grandi dopo le turbolenze che per lunghi mesi hanno caratterizzato il rapporto politico-istituzionale tra il centrodestra e l’attuale presidente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si vota solo per il sindaco. L’esito delle elezioni decisivo anche per la futura Provincia

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