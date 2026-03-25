Elezioni in Danimarca | non solo Groenlandia sull’esito del voto ha pesato anche la tassa sui maiali

Alle elezioni in Danimarca, il Partito Socialdemocratico guidato da Mette Frederiksen si conferma il più numeroso nel nuovo Parlamento. Oltre alla Groenlandia, un fattore che ha influito sull’esito del voto è stata una tassa sui maiali, che ha coinvolto alcuni elettori e determinato discussioni durante la campagna elettorale. La vittoria del partito è stata definita comunque “amara” da alcuni analisti.

È una vittoria amara, ma in Danimarca il Partito Socialdemocratico guidato da Mette Frederiksen rimane il più rappresentato nel nuovo Parlamento. Ed è un voto su cui si dovrà necessariamente riflettere perché è il risultato di una serie di fattori: la ferma posizione della premier socialdemocratica sul ‘nodo Groenlandia’ nelle mire di Donald Trump non è bastata a portare una maggioranza più solida, mentre hanno avuto un loro peso specifico una serie di questioni spinose, come quella legata agli allevamenti di maiali d i cui la Danimarca è uno dei maggiori esportatori. Di fatto, per oltre un mese, il dibattito si è concentrato sul Green Tripartite Agreement, l’accordo storico che prevede la prima carbon tax al mondo sulle emissioni del bestiame e che preoccupa, non poco, gli allevatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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