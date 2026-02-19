Elezioni 2026 in provincia di Frosinone | ecco quando si vota e tutti i comuni coinvolti

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni amministrative in provincia di Frosinone si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026. Questa decisione riguarda 15 comuni della zona, tra cui Frosinone, Ceccano e Sora. La data è stata confermata per permettere ai cittadini di eleggere i nuovi sindaci e consigli comunali. I cittadini sono invitati a prepararsi per questa importante consultazione elettorale, che coinvolgerà anche comuni più piccoli come Castro dei Volsci e Vallecorsa.

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha reso note le date delle elezioni amministrative 2026: si terranno il 24 e 25 maggio in 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Un eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 7 e 8 giugno per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti dove nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta al primo turno. Si tratta di un appuntamento elettorale importante, che vedrà milioni di cittadini chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, come molti della provincia di Frosinone, il voto si svolgerà con sistema a turno unico, mentre nei centri più grandi si applicherà il sistema maggioritario a doppio turno.