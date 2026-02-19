Elezioni 2026 in provincia di Frosinone | ecco quando si vota e tutti i comuni coinvolti

Da frosinonetoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni amministrative in provincia di Frosinone si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026. Questa decisione riguarda 15 comuni della zona, tra cui Frosinone, Ceccano e Sora. La data è stata confermata per permettere ai cittadini di eleggere i nuovi sindaci e consigli comunali. I cittadini sono invitati a prepararsi per questa importante consultazione elettorale, che coinvolgerà anche comuni più piccoli come Castro dei Volsci e Vallecorsa.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha reso note le date delle elezioni amministrative 2026: si terranno il 24 e 25 maggio in 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Un eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 7 e 8 giugno per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti dove nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta al primo turno. Si tratta di un appuntamento elettorale importante, che vedrà milioni di cittadini chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, come molti della provincia di Frosinone, il voto si svolgerà con sistema a turno unico, mentre nei centri più grandi si applicherà il sistema maggioritario a doppio turno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Elezioni amministrative 2026 nella Tuscia, i comuni interessati e quando si votaIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato le date delle elezioni comunali nella Tuscia per il 2026.

Elezioni comunali, definite dal Cdm le date per 626 Comuni: ecco quando si vota a Reggio CalabriaIl nome di Matteo Piantedosi è legato alle recenti decisioni sulle elezioni comunali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Elezioni provinciali - corpo elettorale e indicazioni per la presentazione delle liste; Il voto fuori sede; Elezioni Provinciali Cosenza 2026: Ecco i candidati ufficiali; Elezioni in Campania, Comuni al voto nel 2026: l’elenco.

Elezioni comunali 2026: è ufficiale la data del voto a Salerno e in provinciaIl Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri sulle date scelte per l'apertura delle urne in primavera ... salernotoday.it

elezioni 2026 in provinciaAmministrative 2026, urne aperte il 24 e 25 maggio: al voto anche 16 comuni lucaniROMA – Si terranno il 24 e 25 maggio le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 626 Comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di ... ivl24.it