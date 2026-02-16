Il vero rischio è l’errore di calcolo | cosa può succedere tra Iran e Usa

Il rischio di un incidente tra Iran e Stati Uniti cresce perché entrambi gli schieramenti interpretano male le mosse dell’altro. Teheran potrebbe vedere la volontà americana di negoziare come una dimostrazione di debolezza, mentre Washington potrebbe interpretare la fiducia dell’Iran come un segno di forza eccessiva. Questo scambio di percezioni rischia di portare a decisioni sbagliate e a un'escalation imprevista, soprattutto in un momento in cui le tensioni sono alte e le comunicazioni sono limitate.

"Il rischio è che Teheran e Washington fraintendano le motivazioni reciproche delle loro azioni e decisioni: l'Iran potrebbe interpretare la volontà degli Stati Uniti di negoziare come debolezza, mentre Washington potrebbe interpretare la fiducia dimostrata da parte iraniana come un eccesso di potere, e ciò preparare il terreno per un errore di calcolo". Alex Vatanka, analista al Middle East Institute di Washington, specializzato in questioni di sicurezza regionale in Medio Oriente, con particolare attenzione all'Iran, è molto preoccupato per le tensioni in corso tra Washington e Teheran, uno scenario che potrebbe diventare esplosivo e infiammare tutta la regione.