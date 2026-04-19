Silvio Garattini, oncologo di 97 anni e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, ha affermato che quando si viene invitati a cena è preferibile portare un mazzo di fiori rispetto a una bottiglia di vino, poiché l’alcol è collegato a nove tipi di tumore. Ha inoltre sottolineato che le liste d’attesa in sanità sono anche influenzate dalle scelte proprie della popolazione.

Intervistato da Il Corriere della Sera, edizione di Bergamo, Silvio Garattini condivide alcuni preziosi spunti di riflessione. A partire dal messaggio-missione del suo libro: «L’educazione alla salute deve cominciare il più presto possibile, per poi crescere nel tempo. Ma non è mai troppo tardi per smettere le cattive abitudini. A qualsiasi età lo si faccia, ci sono vantaggi». Tra le cattive abitudini ancora troppo poco condannate, il consumo di alcolici. Commenta Garattini: «Quando siamo invitati a cena è meglio presentarsi con un mazzo di fiori piuttosto che con il vino». Per poi precisare: «Ci sono nove tumori che dipendono dall’alcol. Il primo è quello all’esofago.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Silvio Garattini: «Quando siamo invitati a cena, meglio presentarsi con un mazzo di fiori piuttosto che con il vino. Ci sono nove tumori che dipendono dall’alcol»

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